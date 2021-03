Seine-Maritime. Eu : les cloches restaurées

La collégiale Notre-Dame d’Eu, en Seine-Maritime, a retrouvé ce 17 mars ses trois cloches, Françoise-Victoire, Suzanne et Louise-Marie, près de 900 kilos chacune. Restaurées, elles ne sonnaient plus depuis des années et devraient enfin donner de la voix pour Pâques.

« Françoise Victoire (900 kg, qui sonne le ré), Suzanne (700 kg, qui sonne le mi) et Louise Marie (544 kg, qui sonne le fa dièse) ont été déchargées à partir de 13 h 30 au son de la cornemuse de Cédric Martine, de l’association Rouen Pipe Band », explique Paris-Normandie, qui précise que les travaux ont fait l’objet de souscriptions citoyennes par la Fondation du Patrimoine et l’association plus locale La Phave, fondée en 1977 par Mme la comtesse de Paris.

Le curé Philippe Maheut salue ce retour dans Paris-Normandie : « C’est un symbole qu’elles soient de retour afin de sonner pour Pâques, le jour de la résurrection du Christ. Je remercie tous les chrétiens qui se sont mobilisés ». Ces cloches seront remontées dans leur clocher le 23 mars prochain.

Sources : France Bleu (Eu) et Paris-Normandie