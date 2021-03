La fin du chantier d’agrandissement de l’abbaye du Barroux

Nous avons déjà évoqué le chantier d’agrandissement de l’abbaye Sainte Madeleine du Barroux (agrandir l’hôtellerie, la bibliothèque, l’infirmerie, le magasin également ainsi que créer un transept à l’abbatiale avec une galerie pour faciliter l’accès aux moines les plus âgés)… ce chantier lancé il y a un an et demi, même si il a pris du retard, avance et devrait s’achever d’ici peu comme le souligne la lettre aux Amis du Monastère (n°177, 12 mars 2021) [Photo ci-dessous extrait de cette lettre].

« À Pâques ou à la Trinité »… Quand sera-ce donc la fin de notre chantier d’extensions ? Il est difficile de le dire encore avec précision. Ce qui au départ devait être pour Noël 2020 sera en principe réalité pour le temps pascal 2021. Il faut dire que le petit virus dont on entend si souvent parler a chamboulé bien des choses.

Après l’arrêt total du chantier pendant une bonne partie du premier confinement, non seulement le temps perdu n’a pas été rattrapé, comme on le pensait bien, mais plusieurs complications sont venues s’ajouter : arrêt maladie parmi des sous-traitants, retard dans l’approvisionnement de matériaux jusqu’à ce jour, etc., sans compter les intempéries qui furent particulièrement nombreuses cette année. Mais chaque jour qui passe nous rapproche de la réception des nouveaux bâtiments et nous avons évidemment hâte de voir la fin de ce gros chantier.

Le magasin lui-même sera touché par les travaux et viendra en bon dernier. Pour ce faire il sera fermé en principe de mi-avril à fin mai ; un petit point de vente sera toutefois installé provisoirement à la porterie, ce qui sera un retour aux sources puisque les ventes se faisaient à l’origine dans cet espace qui nous paraît aujourd’hui minuscule…

Nous en profitons pour remercier la Fondation Lefort-Beaumont (Institut de France) qui nous a accordé une aide, ainsi que la Fondation nationale pour le clergé qui devrait nous apporter bientôt son soutien pour l’aménagement de l’infirmerie. Car ce n’est pas le tout de construire, mais encore va-t-il falloir agencer et meubler tout cela ! Merci aussi à vous tous, bienfaiteurs discrets et parfois anonymes qui nous aidez à mener à bien cette entreprise. Soyez assurés de nos prières quotidiennes à toutes vos intentions.

