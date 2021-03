Nouvel apostolat pour l’Institut du Christ Roi à Chelston (Angleterre) à partir de cet été

L’Institut du Christ Roi va se voir confier un nouvel apostolat dans le sud ouest de l’Angleterre dans le diocèse de Plymouth à partir du mois d’août.

L’Institut est déjà présent sera désormais présent dans 4 diocèses du pays : diocèse de Shrewsbury (2 apostolats: Shrewsbury et Wallassay New Brighton), Lancaster (2 églises à Preston), Liverpool (Liverpool et Pentwortham desservis depuis ses autres apostolats) et Plymouth (Chelston). Une Maison de Soeurs Adoratrices a également été ouverte dans le diocèse de Lancaster (Preston).

Extrait du communiqué de Mgr Mark O’Tool, évêque de Plymouth (traduction par nos soins) :

Bien qu’il n’y ait pas de prêtre du diocèse disponible pour venir s’installer à Chelston, nous espérons avoir une présence sacerdotale ici en établissant Holy Angels comme église sanctuaire, avec un prêtre, et peut-être un séminariste, de l’Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre exerçant son ministère ici. Une partie intégrante du charisme de l’Institut consiste à utiliser la liturgie latine traditionnelle pour la messe et les sacrements. L’église Holy Angels [des Saints Anges] restera un lieu de dévotion et de vie spirituelle non seulement pour la communauté locale, mais aussi pour les gens plus éloignés du diocèse. Il y aura chaque jour l’adoration eucharistique, la célébration de la prière du matin, du soir et de la nuit [Laudes, Vêpres et Complies], ainsi que des confessions.

Ainsi, tandis que les besoins pastoraux normaux des paroissiens sont satisfaits par le Père Colin, le Sanctuaire et l’Institut maintiendront une présence sacerdotale catholique et une vie de dévotion dans l’Église. Nous voyons cela comme faisant partie intégrante de la mission de l’Église dans ce domaine et complémentaire à d’autres aspects de la vie de l’Église locale. Le prêtre, ou les prêtres de l’Institut – parce que d’autres viendront parfois -, nous l’espérons, aideront également à la pastorale à l’hôpital et à l’école primaire locale. Tout cela se fera en collaboration et avec les conseils et la coopération du Père Colin.

Ce modèle d’église sanctuaire, supervisé par l’Institut, dans une paroisse locale, se produit déjà dans d’autres endroits du pays – dans les diocèses de Lancaster et de Shrewsbury. Il s’est avéré très efficace et la présence de l’Institut dans ces lieux est très appréciée. Les prêtres de l’Institut sont très respectueux de la population locale, participent bien au sein du doyenné local et collaborent bien avec le clergé local.