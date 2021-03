Ploërmel (56) : le conseil municipal forcé de quitter le collège catholique sur pression des militants laïcs

Nombre de communes cherchent des lieux alternatifs pour pouvoir tenir leurs conseils municipaux en respectant les règles sanitaires nouvelles. La commune de Ploërmel croyait avoir trouvé le lieu idoine, en l’espèce l’amphithéâtre du collège catholique – sonorisé et équipé.

Après des pressions de militants de la laïcité et un communiqué signé “Louise Michel” le maire LR se voit forcé de déménager les réunions dans un gymnase municipal… ce qui va entraîner des coûts d’aménagement pour la commune.

Ces militants laïcs ont fait jouer une vieille tradition républicaine : la lettre de délation. Deux mêmes, puisqu’il y a eu, explique Breizh-Info ” un communiqué envoyé à la presse et signé du nom de « Louise Michel », en référence à la militante anarchiste et féministe du XIXe siècle, invoque le fait que le décret du 29 octobre 2020 « qui prescrit les mesures dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne permet pas la tenue des assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements dans des établissements de l’enseignement. S’agissant de plus, d’un établissement privé catholique, il y a un manquement à la loi car il contrevient à la neutralité même du service public et de sa mission ».

Par ailleurs, un autre courrier en date du 4 mars a été envoyé en préfecture en arguant que la tenue de ces conseils communautaires et municipaux dans un établissement scolaire privé catholique constituait une atteinte à la laïcité, celle-ci étant « devenue un principe à valeur constitutionnelle ». Le document pointait par ailleurs du doigt la présence de la croix précédemment évoquée dans l’amphithéâtre du collège Le Sacré-Cœur quand, dans le même temps, « le principe de laïcité interdit la présence de crucifix ou autres symboles religieux dans les bâtiments publics où se réunit le conseil ».

Toute l’histoire sur le média régional breton Breizh-Info