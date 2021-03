Les frères de Saint-Jean ferment leur principale maison de formation

Le prieuré Saint Joseph à Saint Jodard est une des principales maisons de formation des Frères de Saint Jean. Arrivés en 1983, les frères ont aussitôt choisi ce lieu pour y former leurs novices, et y faire leur formation initiale de philosophie. Il fut bâti peu avant la Révolution pour abriter un petit séminaire.

À l’automne 1793, l’abbé Devis, chassé de Montbrison par la Terreur, se réfugie dans sa famille à une quarantaine de kilomètres au Nord, aux environs du village de Neulise. Il y réunit secrètement quelques garçons afin de les instruire et fonde en 1796, avec l’aide de l’abbé Gardette, le petit séminaire de Saint Jodard. En moins de 5 ans, l’établissement compte une centaine d’élèves et, avec l’aide de la population, les locaux sont agrandis. En 1803, il est le premier petit séminaire du diocèse à être reconnu officiellement par le cardinal Fesch, archevêque de Lyon. Tout au long du siècle, la maison continue de s’agrandir, même après l’incendie qui ravage les bâtiments en 1827. Cent ans après la fondation et malgré toutes les épreuves, l’inauguration des nouveaux bâtiments couronne, en 1896, l’intuition originelle de l’abbé Devis.

Le petit séminaire donnera de nombreux prêtres au diocèse de Lyon (environ 500) et des missionnaires pour tous les continents, dont Saint Jean-Louis Bonnard.

Cette maison devint au fil du temps un hôpital, un sanatorium, un accueil de réfugiés espagnols, un site d’éducation surveillée, avant de retrouver une vocation spirituelle à partir de 1983.

Le calme de ce petit coin de campagne, entouré de collines et des rives de la Loire, permet à la fois le silence et l’espace propice à cette formation initiale des frères. Celle-ci étant la mission essentielle du lieu, le prieuré n’est pas premièrement apostolique. Cependant, les enseignements sont ouverts à tous et la stabilité du rythme de vie, permettent d’être un lieu de retraite et de ressourcement pour tous ceux qui le désirent.

Le prieur général de la congrégation a annoncé le 19 mars la fermeture de la maison. En novembre 2020, une neuvaine était proposée aux amis du prieuré pour le maintien des frères de Saint-Jean à Saint-Jodard.

Dans son communiqué, le prieur général explique que la délocalisation des études de philosophie en Afrique, en Asie et en Amérique latine conjuguée à la baisse des vocations en Europe laissait le prieuré de Saint-Jodard surdimensionné. C’est une « décision difficile », vis-à-vis d’un lieu

« chargé de souvenirs, heureux pour certains, et moins pour d’autres, […] c’est comme fermer une maison de famille devenue trop grande et aux frais disproportionnés ».

S’y trouve encore le noviciat pour l’Europe et la France – qui sera prochainement transféré au prieuré de Banneux, en Belgique – et le studium de philosophie – qui doit être provisoirement installé à la maison-mère de Rimont (Saône-et-Loire), où se trouve le studium de théologie.

Le déménagement, sous la responsabilité du prieur de Saint-Jodard, frère Paul André, aura lieu cet été. Liés au prieuré par un bail emphytéotique, les frères souhaitent que « cette maison reste un lieu de prière et de vie chrétienne ». Une célébration est prévue le 26 juin et les ordinations y seront célébrées.