Du 23 au 26 mars, les évêques de France se réunissent en Assemblée plénière hybride pour une session de travail et de réflexion commune. Les archevêques suivent l’Assemblée plénière réunis à Lourdes et les évêques et leurs invités diocésains y participent en visioconférence.

Voici le programme :

Présentation :