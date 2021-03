Tyrannie sanitaire : Angela Merkel fait pression sur les messes de Pâques en Allemagne

Le variant anglais a atteint l’Allemagne à son tour et Angela Merkel, au comble de l’impopularité et au couchant de sa carrière politique, n’a plus rien à perdre. Elle a donc donné un nouveau tour de vis aux mesures de tyrannie sanitaire, prolongées jusqu’au 18 avril, avec des restrictions renforcées en plein pour la semaine Sainte, du 1er au 5 avril.

Les régions et les municipalités demandent aux églises de bien vouloir célébrer les messes en ligne. Cette “pression amicale”s’étend aux synagogues et aux mosquées, et ce du Jeudi Saint au dimanche de Pâques.

Angela Merkel a appelé les chrétiens à célébrer Pâques sur internet et à se vacciner. Culpabilisation, dictature et prétexte sanitaire, la chancelière allemande n’a rien oublié de son éducation communiste.

Sources : France 24 , la Croix