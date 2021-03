Ordres mineurs et sous-diaconats pour la Fraternité Saint-Pie X

Ce samedi 20 mars 2021, Mgr Bernard Tissier de Mallerais a conféré les ordres mineurs, d’exorciste et d’acolyte, à 8 séminaristes de 4è année du Séminaire d’Ecône (dont 4 Français) et un capucin de Morgon. Mgr Tissier de Mallerais a également ordonné 8 sous-diacres pour la Fraternité Saint-Pie X : 1 Anglais, 6 Français et 1 Suisse.

