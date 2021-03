Pâques : pas de restrictions supplémentaires en Allemagne, Merkel demande pardon

Après avoir envisagé de durcir le confinement du 1er au 5 avril en Allemagne et prié les églises de célébrer leurs offices en ligne, Angela Merkel s’est pris une volée de bois vert mémorable de la part des fidèles catholiques et protestants allemands et a fait volte-face.

Elle a annoncé qu’il n’y aurait pas de mesures supplémentaires de confinement et demandé pardon aux Allemands. Tout peut arriver.

On attend en revanche toujours les excuses d’un certain certain Emmanuel Macron pour la gestion de la crise sanitaire qui dépasse l’entendement.