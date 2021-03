Un parlementaire veut supprimer la référence à « Dieu tout puissant » de la constitution suisse

La Suisse a des socialistes – on l’apprend car l’un d’eux, Fabian Molina, est membre du conseil national suisse et a déposé le 17 mars dernier une motion auprès du Parlement pour supprimer la référence à Dieu de la Constitution Suisse.

Celle-ci commence en effet par « Au nom de Dieu tout puissant ! Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création ». Selon le parlementaire, cette référence « contredit le principe de la neutralité de l’Etat et n’est plus appropriée au vu de la sécularisation croissante de la population ». Aussi, « seules l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande et la Pologne ont ancré un concept de Dieu dans leur constitution », en Europe, selon le parlementaire.

Son initiative a été cosignée par six autres parlementaires, Beat Flach (Verts), Corina Gredig (Verts), Katharina Prelicz-Huber (Verts), Nicolas Walder (Verts), Cédric Wermuth et Céline Widmer (sociaux-démocrates)

Il propose de faire allégeance à la nouvelle religion : « le peuple suisse et les cantons, [en] responsabilité envers l’environnement ». Pas certain que l’initiative du socialiste d’origine chilienne, aussi membre d’Amnesty International, de plusieurs ONG (dont Swissaid) et du groupe Suisse sans armée, plaise franchement aux Suisses.

Source : Parlament.ch