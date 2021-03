Covid : le Minnesota (USA) supprime la jauge maximum dans les églises

L’état du Minnesota aux Etats-Unis a supprimé le 15 mars dernier la jauge maximum dans les églises qui jusque là était limitée à la moitié de leur capacité, avec une distance de 6 pieds entre les personnes et le port du masque rendu obligatoire. Le gouverneur s’appuie sur les progrès de la vaccination pour justifier sa décision.

En réalité, ces jauges limitatives avaient fait l’objet de plusieurs recours depuis leur introduction en août dernier, notamment une plainte de la Thomas More Society, cette dernière estimait que la jauge « criminalise la conduite des participants aux cultes et supprime la possibilité d’adorer et de pratiquer en toute liberté ». Cette dernière association a émis d’autres recours face à des jauges similaires dans d’autres états.

Sources : Mnchurches.org, Infochretienne