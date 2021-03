Orléans (ICRSP) : pas de messe des Rameaux à Saint-Martin d’Abbat

Le détricotage des dessertes assurées par l’ICRSP dans le Loiret – Notre-Dame de Recouvrance à Orléans, Saint-Martin d’Abbat dans la région de Châteauneuf, plus à l’est, et Conflans-sur-Loing près de Montargis, à l’origine, se poursuit. Cette année, il n’y aura pas de messe des Rameaux à Saint-Martin d’Abbat, ce qui suscite des inquiétudes.

« C’est une messe où il y avait du monde en dehors des familles qui pratiquent habituellement la messe tridentine ; les gens du coin venaient eux aussi » relève un paroissien, qui note cependant que « la décision vient du chanoine [Dainville] et lui seul. Mais le chanoine Jestin jusque là arrivait très bien à célébrer deux messes des Rameaux le dimanche, à Orléans et Saint-Martin d’Abbat ».

Depuis janvier dernier, le chanoine Dainville a réduit à un dimanche par mois la desserte de Conflans-sur-Loing dans l’est du Loiret, au motif du couvre-feu à 18h et de la distance – 70 km d’Orléans tout de même – pour un nombre assez réduit de fidèles.

Ces derniers n’ont plus la messe qu’une fois par mois, et se rabattent sur la chapelle de l’abbé Mouchel, au château de Montargis. « Il y a des personnes âgées qui allaient à cette messe et qui ne peuvent pas aller à Montargis », relève toutefois une paroissienne. Entre-temps, le couvre-feu est repassé à 19 heures.