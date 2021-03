Maraudes sans porc

Voici le tract d’une paroisse du diocèse de Valence, relayant des appels de la Croix rouge, à la générosité des fidèles, pour préparer des repas à distribuer. Belle initiative.

Elle demande de faire aussi des colis sans porc, en pensant bien à éviter tout contact avec cette viande (il ne doit pas y avoir de traces…).

Les bénéficiaires de cette forme de générosité, s’ils sont vraiment dans le besoin, n’ont pas à être regardant sur le choix des ingrédients qui leur sont offerts, à partir du moment où ceux-ci sont sains et les repas globalement équilibrés. Et que les généreux donateurs de temps et d’ingrédients, n’ont pas à céder aux exigences ou caprices déplacés de quelques bénéficiaires.

Prochaine étape : faire des repas hallal ?