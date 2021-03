En six ans, Mgr Crepy, n’a pas eu l’occasion de procéder à une seule ordination sacerdotale

Triste bilan de Mgr Crépy, à l’heure de quitter le diocèse du Puy.

Son prédécesseur, Mgr Henri Brincard avait largement favorisé le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mgr Luc Crepy a tenté de redonner vie aux paroisses, à mettre en place les équipes d’animation pastorale… Les quelque 250 paroisses ont été forcées de se regrouper pour continuer d’exister.

Mgr Crepy, n’a pas ordonné un seul prêtre. Les rares séminaristes ont fini par choisir une autre voie. Sur la centaine de prêtres que compte encore le diocèse (une trentaine de perdus en une demi-douzaine d’années), guère plus de 70 continuent à exercer une activité. Et parmi ceux-ci, un certain nombre a plus de 75 ans.

Monseigneur Crepy a rencontré son homologue malgache. Deux prêtres exercent aujourd’hui leur ministère dans le diocèse. Plusieurs petites communautés de religieux s’installent dans le département, comme à Langeac. Des religieuses, Malgaches à Blesle, Vietnamiennes au Puy, Togolaises à Yssingeaux sont arrivées. À Saint-Paulien, les paroissiens attendent une communauté de sœurs béninoises.

