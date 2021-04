Notre-Dame de Paris : deux ans après l’incendie, Lavement des pieds en petit comité

Deux ans après l’incendie, une première cérémonie a eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en chantier, dans une des chapelles latérales. Mgr Aupetit, évêque de Paris, y a lavé les pieds de six personnes pour le Jeudi Saint. C’est la troisième messe depuis l’incendie, après une première cérémonie en juin 2019 et une adoration de la Couronne d’Epines l’an dernier pour le Vendredi Saint.

« Coiffé d’un casque de chantier blanc et vêtu d’une chape, Mgr Aupetit est entré dans Notre-Dame de Paris précédé de Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale, portant l’évangéliaire. Tandis que la violoniste Marina Chiche jouait une pièce de Bach, les deux hommes ont rejoint une des chapelles latérales, où les attendaient les quelques rares personnes autorisées à pénétrer dans l’édifice toujours en travaux », décrit La Croix.

L’évêque a ensuite « retiré sa chape et ceint un linge autour de sa taille, avant de s’agenouiller devant six personnes – quatre hommes et deux femmes – pour leur laver les pieds. Entre chacun de ces groupes, un texte méditatif a été lu – un de Mère Teresa, un extrait du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc de Charles Péguy et un écrit des Notes intimes de Marie Noël. Ces textes ont été lus par deux sociétaires de la Comédie-Française, Sylvia Bergé et Bruno Raffaelli ».

La cérémonie a duré une demi-heure en tout, en petit comité, et n’a pas été suivie par un office. Le chantier de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris est censé s’achever en 2025.

