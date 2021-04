Dernière lettre aux bienfaiteurs du Séminaire Saint Philippe Néri (Mars 2021)

Le Séminaire Saint Philippe Néri, séminaire de l’Institut du Christ Roi, continue à s’agrandir afin d’accueillir les vocations toujours plus nombreuses. L’Institut restaure depuis quelques années un coprs de ferme voisin du bâtiment principal du séminaire (la villa Martelli) et veut d’ores et déjà préparer la rentrée prochain (Extrait de la lettre aux amis et bienfaiteurs du Séminaire, N°42, Mais 2021) :

Pour l’instant, celle-ci s’annonce excellente, Dieu merci, et nous devons sans tarder nous y préparer. En 2012, nous avons pu restaurer la partie principale du corps de ferme “Saint-Gabriel”. Il nous manque à ce jour 40 000€ pour financer ce projet d’achèvement de la remise en état. Nous comptons sur votre générosité.

Cette lettre vous livre aussi quelques moments de la vie de séminaire ‘vie quotidienne’, ‘vie de prière au Séminaire’ ou encore ordinations…

