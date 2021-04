Sainte-Marie de la Garde : histoire d’une fondation

Dans la dernière lettre du Monastère Sainte-Marie de la Garde (n°37), aujourd’hui abbaye Sainte-Marie de la Garde, Dom Louis-Marie, père Abbé de Sainte Madeleine du Barroux, revient sur la fondation du monastère par l’Abbaye Sainte-Madeleine et les difficultés rencontrées :

Bien chers amis,

La fondation d’une communauté est semblable à un semeur qui de bon matin s’en va semer sa semence. Si ce n’est le Seigneur qui sème, en vain est jetée la semence. En 2002, selon le droit propre, expression de la volonté du Seigneur, Dom Gérard lançait la semence en terre d’Agen. Monseigneur Jean-Charles Descubes, contre toute attente, avait été le seul évêque à accepter notre venue dans son diocèse. Il l’a fait car, bien qu’il ne comprenne pas nos positions doctrinales et liturgiques, il croyait fermement à la force de la prière des moines. La communauté de Sainte-Madeleine s’est donc réunie autour de son abbé pour rechercher quelle était la volonté du Seigneur dans ce projet très précis. Le 21 novembre 2002, en la fête de la Présentation de la Vierge Marie au Temple, 8 frères quittaient l’abbaye pour se rendre là où le Seigneur voulait. La fondation a connu des aléas, avec le retour de deux fondateurs à la maison-mère, les travaux, le retard de l’autonomie (initialement prévue en 2015), des changements de frères, des renforts envoyés par l’abbaye, un recrutement difficile. Puis deux jeunes garçons sont entrés, puis un autre ; d’autres discernent actuellement leur vocation… La communauté a grandi petit à petit, tout doucement. Tout en étant profondément fidèle aux semeurs (Père Muard, Dom Romain Banquet, Mère Marie Cronier, Dom Gérard bien sûr), elle a acquis son visage propre, avec plus de tranquillité, de silence, de calme, accueillant un nombre impressionnant de prêtres, et ayant choisi de rester un monastère modeste. Dom Gérard m’avait plusieurs fois conseillé dans ce sens de la modestie. La semence est donc fidèle à l’intuition du semeur. En 2021, Sainte-Marie de la Garde était prête pour son autonomie. Elle a été érigée en abbaye et a élu, en ce 18 février 2021, mémoire de sainte Bernadette si chère au cœur de Dom Gérard, son premier abbé en la personne du Père Marc, prieur depuis 17 ans, dans une atmosphère qui sentait bon la Galilée. La communauté ayant fait preuve d’une réelle fidélité à la grâce saura bien être fidèle à celle liée au titre d’abbaye : grâce de stabilité, de bonté paternelle et de responsabilité pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.