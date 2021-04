Les hystériques du masque en campagne contre Saint-Eugène

Les images tirées d’une vidéo postée sur YouTube sont sans appel. Samedi 3 avril, une messe de Pâques de quatre heures, célébrée en l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile à Paris (9e), s’est tenue sans aucun respect des règles sanitaires. Avec des fidèles nombreux et souvent sans masque, serrés les uns contre les autres, et un prêtre qui officie lui-même sans masque et donne l’hostie de la main directement dans la bouche des communiants…