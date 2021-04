54% des protestants français sont évangéliques

Le magazine Réforme dans son édition du 1er avril présente une radiographie du protestantisme français réalisée par Sébastien Fath, historien des religions au CNRS.

L’on apprend que les évangéliques, en croissance, représentent 54% des protestants français (et 1.6% de la population française), les luthériens et réformés, stables, 30% des protestants français (et 0.9% de la population), les autres protestants 16% (et 0.5% de la population française).

Par ailleurs, parue « mardi 30 mars, l’étude du sociologue Jean-Paul Willaime, directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études (PSL-Sorbonne) publiée par la Fondation pour l’innovation politique sur les ressorts et enjeux de « l’importante reconfiguration » du protestantisme de ces dernières années », rappelle Evangéliques.info

« Dans « Les protestants en France, une minorité active », le chercheur y souligne également la croissance des protestants français dont il porte à 50 % la part des évangéliques, selon ses chiffres, contre 10 % dans les années 1960, avec « déplacement du centre de gravité du protestantisme du pôle luthéro-réformé vers le pôle évangélique ».

