Attaques contre les églises à Pâques : attentat déjoué à Béziers, incendie d’église dans le Nord

Outre l’attaque médiatique basée sur des calomnies contre les catholiques rassemblés pour fêter Pâques à Saint-Eugène sainte Cécile (Paris) et Reims, les islamistes ont aussi tenté d’attaquer des églises, et l’une d’elles a été incendiée par un étranger dans le Nord.

Jeudi dernier, la Direction générale de surveillance du territoire du Maroc a transmis aux autorités françaises un signalement très précis quant à un projet d’attaque d’églises à Montpellier par une franco-marocaine résidant à Béziers. Samedi vers deux heures du matin la DGSI intervenait à la Dévèze, quartier « sensible » de Béziers, avec ses trois sœurs et sa mère. Les gardes à vue de sa mère et de ses sœurs ont depuis été levées.

La principale suspecte, âgée de 18 ans, était dans un état d’esprit qui démontrait selon les enquêteurs sa « détermination » à passer à l’acte, de façon imminente. Du matériel pour fabriquer du TATP, un puissant explosif, un mécanisme de déclenchement à distance et un sabre ont été retrouvés sur place.

Cette famille, d’un milieu un peu marginalisé et surtout en situation de grande pauvreté, était selon nos informations suivie par les services sociaux de la ville de Béziers. Le quartier de la Dévèze, dont seuls 14% des ménages sont imposables et 82% des habitants n’ont pas de diplôme ou un niveau inférieur au BAC est très suivi par la politique de la Ville – c’est aussi le quartier de Béziers qui compte le plus d’équipements publics et qui a le plus bénéficié d’investissements ANRU (rénovation urbaine) de l’Etat et des collectivités locales depuis 15 ans.

Des églises de Montpellier étaient visés et l’objectif était de « blesser et de mutiler » des fidèles catholiques rassemblés pour fêter Pâques. Le parquet national anti-terroriste (PNAT) a ouvert une enquête pour « association de malfaiteurs terroriste » et « détention et fabrication d’explosifs en relation avec une entreprise terroriste ».

Par ailleurs le 5 avril vers 18 heures un violent incendie parti d’un retable en bois a ravagé un autel latéral, des boiseries et deux tableaux du peintre Louis Watteau sur les six conservées dans la collégiale d’Avesnes sur Helpe (Nord), classée Monument Historique.

Un incendiaire présumé a été arrêté – il était le dernier à être sorti de la collégiale juste avant l’incendie. D’origine étrangère, âgé d’une soixantaine d’années, il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des délits de droit commun. Il demeure présumé innocent.