L’évêque du Mans bénit la construction d’une chapelle

La communauté de L’Arche La Ruisselée, à une vingtaine de kilomètres au sud du Mans, accueille chaque jour 29 adultes en situation de handicap mental, dans 3 petites maisons à taille humaine, qu’ils partagent avec les assistants, et un atelier de jour où diverses activités sont proposées (poterie, couture, cuisine…).

Pour répondre à la demande des personnes accueillies de la communauté, une chapelle de 95 m² va être construite sur son terrain d’ici la fin de l’année 2021 grâce à la générosité de nombreux donateurs. Ce nouvel édifice va permettre d’accueillir tous ceux qui le souhaitent. Il reste à financer son aménagement intérieur (bancs, autel, ambon, tabernacle…).

Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans, vient d’en bénir la première pierre. Il a déclaré :

« C’est la première fois de ma vie que je participe à ce type de cérémonie et sachez que vous apportez plus au diocèse que vous ne l’imaginez ». « J’espère que j’aurai la joie de célébrer l’eucharistie dans cette chapelle dès que possible ».