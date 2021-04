Dictature sanitaire : Une neuvaine pour l’abbé Guelfucci

Le Forum Catholique a lancé une neuvaine pour l’abbé Guelfucci, curé de Saint-Eugène à Paris, injustement persécuté et même placé en garde à vue avec son vicaire suite à la dénonciation d’une messe de Pâques où certains paroissiens ne portaient pas le masque. Rappelons que ces accusations, fausses, relèvent du bobard médiatique et de la dénonciation calomnieuse.

La décision honteuse de l’archevêque de Paris d’engager une procédure canonique à l’encontre de M. l’abbé Marc Guelfucci, curé de la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile, à la suite d’un montage médiatique accusant, sur fond de délation, les prêtres et les fidèles de cette communauté de ne pas respecter « les mesures sanitaires en vigueur », nous a hier beaucoup émus.

Notre commune indignation ne fléchit pas aujourd’hui, quoi qu’il en soit par ailleurs de nos appréciations respectives quant à l’application des dites mesures. Cette unanimité, faut-il le souligner, n’est pas si courante sur ce Forum. Nous ressentons tous le besoin d’exprimer notre solidarité envers M. le curé, sans nul doute durement éprouvé, car pris dans une tourmente et visé par la puissance médiatique et les autorités politique et ecclésiastique, sans savoir ce qui lui adviendra, ni ce qui adviendra à la paroisse dont il a la charge.

C’est pourquoi, en accord avec XA (qui peut apporter toutes les modifications à ce message), une neuvaine à l’intention de l’abbé Guelfucci est proposée afin que ce prêtre garde la paix intérieure et trouve les secours dont il a certainement besoin dans la tribulation. Ce faisant, nous manifestons publiquement notre soutien et transformons notre révolte naturelle et légitime en une prière dont l’efficacité spirituelle obtiendra les grâces espérées.

Étant donné que nous sommes dans l’année jubilaire en l’honneur de S. Joseph, protecteur de l’Église universelle, et donc de chaque prêtre, nous invoquerons ce très grand saint chaque jour, pendant une neuvaine du jeudi 8 avril au vendredi 16 avril 2021, en récitant la prière composée par S. François de Sales.

Ô glorieux saint Joseph, époux très chaste de la Vierge Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le Cœur de Jésus. Ô vous dont la puissance s’étend à toutes nos nécessités, et sait rendre possibles les choses impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance, daignez prendre, sous votre charitable conduite, cette affaire importante et difficile cause de nos inquiétudes (la situation de l’abbé Guelfucci), et faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il.

Source : Le Forum Catholique