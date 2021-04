Touraine : une toile du XVIIIe attribuée à Henry Lefebvre, peintre et frère récollet breton

La lettre de l’Inventaire du patrimoine dans la région Centre revient sur la longue recherche de la paternité d’une toile qui représente Saint Martin guérissant les malades, située dans l’église paroissiale Saint-Vincent et saint-Gilles de Villedômer (37) dont les œuvres d’art ont été étudiées en 2012-2013 dans le cadre d’un inventaire patrimonial local exhaustif.

« Une huile sur toile, dont le cadre en bois est constitué de planches clouant le support directement sur le mur ouest de la sacristie, possède une forme presque carrée (250 cm x 220 cm environ). Mentionnée dans le chœur derrière le maître-autel en 1860, cette toile a ensuite été installée en 1868 dans la nef avant de rejoindre son emplacement actuel à une date inconnue. Au centre, un évêque, portant mitre et tenant crosse, guérit un malade. A l’arrière-plan à gauche, se trouvent cinq personnages dont un s’appuyant sur des béquilles. Au premier plan, sont représentés trois femmes et un enfant. A l’arrière-plan à droite, deux hommes, dont le traitement des visages est plus soigné que celui des autres personnages, pourraient figurer les commanditaires du tableau », explique Arnaud Paucton dans la lettre de l’Inventaire du Patrimoine.

« L’inscription « S. Martine ora pro nobis » (« Saint Martin priez pour nous »), dans l’angle supérieur gauche, nous renseigne sur le saint évêque représenté ». Un document de 1860 indique que le tableau est l’œuvre d’un moine breton. « Une seconde inscription, présente sur deux lignes dans l’angle inférieur droit, est partiellement cachée par le cadre : « F . Henry . Lefeb[?] » « Recollect . fecit . 172[?] ». Elle nous indique que l’œuvre a été réalisée dans les années 1720 par un peintre s’appelant Henry Lefebvre ou Lefebure ».

« Dans son étude sur la peinture religieuse en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Maud Hamoury2 évoque un dénommé Henry Le Febvre, frère récollet3 et peintre, actif à Fougères (Ille-et-Vilaine) en 1729. Cette année-là, la fabrique de la paroisse de Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine) verse 12 livres aux Pères Récollets de Fougères « tant pour les couleurs que le travail du frère henry qui a raccomodé le tableau du grand hostel4 ». La même année, ce frère réalise une Présentation de Jésus au Temple, copie d’après Rubens, pour le retable de la chapelle de son couvent. Ce tableau est conservé depuis 1792 dans l’église de Javené (Ille-et-Vilaine) et classé Monuments historiques depuis le 21 février 1951 ».

Un inventaire récent du patrimoine de l’église de Saunay, une localité tourangelle proche de Villedômer, a permis de trouver dans le registre paroissial l’inscription suivante : « le vint troisième de mars on a apporté le tableau de St Huber, il a été fait a chaurgt par le frère henri recolet, son nom de famille est Le Fevre, il a couté quarente livres que les confreres et moy ont donné ». Ce tableau n’existe plus de nos jours.

Pour Arnaud Paucton, « Nous formulons ici l’hypothèse que le mot « chaurgt », incompréhensible mais pourtant parfaitement lisible, pourrait être « ch[ate]aur[e]g[naul]t » dans une forme contractée en raison d’un manque de place puisque ce dernier est placé en fin de ligne. Cette supposition semble tout à fait plausible lorsque l’on sait que cette ville, située à proximité de Villedômer (6 km) et de Saunay (5 km), possédait à cette époque un couvent de récollets […] il semble désormais acquis que ce frère récollet a débuté sa carrière de peintre en Touraine, alors qu’il était à Château-Renault, avant de la poursuivre en Bretagne, après son arrivée à Fougères […] Espérons que la découverte d’autres archives ou d’autres œuvres signées par ce frère récollet, en Touraine ou en Bretagne, permettront un jour de mieux le connaître ».