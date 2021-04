Pèlerins dans l’âme

Dans son éditorial de Nouvelles de Chrétienté, l’abbé Alain Lorans évoque les conditions sanitaires qui limitent la possibilité de pèleriner comme les années passées :

Le pèlerinage de Pontmain fut restreint à l’extrême, à cause du coronavirus. Celui de la Pentecôte n’aura pas lieu, pour la deuxième année consécutive, en raison des mesures sanitaires. Faut-il se résigner à faire du surplace, geindre et se plaindre sans fin ?Je préfère la prière de Péguy, humble et altière :

Etoile du matin, inaccessible reine,

Voici que nous marchons vers votre illustre cour,

Et voici le plateau de notre pauvre amour,

Et voici l’océan de notre immense peine.

Il existe un confinement beaucoup plus contraignant que tous les confinements sanitaires, c’est le confinement mental. Se laisser enfermer dans la mentalité ambiante, c’est être assuré de stagner moralement et de croupir spirituellement, avec l’illusion de la liberté – celle d’errer et de dériver comme un bateau ivre, sans point d’ancrage.J’aime mieux Péguy et son rappel des racines :

Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre

Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux.

Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux

Un reposoir sans fin pour l’âme solitaire.

Se laisser confiner dans le laïcisme, c’est placer son existence dans une neutralité où il n’y aurait plus objectivement ni bien ni mal, ni vrai ni faux. Rien qu’un bien individuel et un vrai provisoire. Chimères d’un monde où le masque subrepticement devient bâillon : on se tait et on se terre.Je choisis plutôt Péguy et son appel à s’élever :

C’est la pierre sans tache et la pierre sans faute,

La plus haute oraison qu’on ait jamais portée,

La plus droite raison qu’on ait jamais jetée,

Et vers un ciel sans bord la ligne la plus haute.