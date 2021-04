Don Dysmas de Lassus nommé consulteur à la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique

Le ministre général de l’ordre des Chartreux avait publié un essai remarqué et remarquable sur les “Risques et dérives de la vie religieuse“. Don Dysmas est le fils d’Arnaud de Lassus, ingénieur en chef du génie maritime, pilier de la Cité catholique et fondateur de l’Action Familiale et Scolaire et a six frères et sœurs, dont l’une est devenue carmélite au couvent de Créteil. Il a participé à la rédaction du livre du cardinal Robert Sarah, La Force du silence, contre la dictature du bruit, écrit avec Nicolas Diat.

Autre Français nommé : Denis Chardonnens – en religion frère Denis de la Mère de Dieu – de l’Ordre des Carmes Déchaux. Il enseigne la théologie dogmatique et la théologie spirituelle fondamentale à la Faculté Pontificale de Théologie, le Teresianum, à Rome.