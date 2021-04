Basilique Saint-Donatien à Nantes : appel aux fonds pour les dalles du chœur

Les travaux de réfection de la basilique Saint-Donatien de Nantes, dont les voûtes et toitures ont été détruites lors d’un incendie accidentel le 15 juin 2015, se poursuivent. Après l’achèvement de la restauration à proprement parler, des travaux de réfection et d’aménagement, en partie à la charge de la paroisse, ont lieu dans le chœur et les chapelles jusque fin août prochain.

La paroisse – dont dépendent deux autres églises à l’est du centre-ville de Nantes (Saint-François de Sales, Sainte-Elisabeth), a lancé un appel aux dons pour payer les 1990 dalles du chœur en pierre de Massangis – un calcaire très clair et lumineux de l’Yonne. Chaque dalle coûte 50 euros.

La paroisse propose de graver dans le chœur les noms de tous ceux qui auront offert une ou plusieurs dalles. Pour participer, on peut verser son obole sur le site de la paroisse ou envoyer un chèque à l’adresse de la paroisse Saint-Donatien (2 rue Guillet de la Brosse 44000 Nantes), à l’ordre de « Paroisse Saint-Donatien » avec mention « pour les dalles du chœur ».