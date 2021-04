Haïti : 7 religieux catholiques dont un prêtre breton enlevés

Sept religieux, cinq haïtiens et deux français (un prêtre breton et une religieuse angevine) ont été enlevés ce dimanche alors qu’ils se rendaient à l’installation d’un curé à la Croix des Bouquets près de la capitale Port aux Princes.

Avec eux ont été enlevés trois proches d’un prêtre qui n’a pas été enlevé. Les ravisseurs réclament 1 million de dollars de rançon. La police soupçonne qu’ils appartiennent au gang 400 Mawozo actif dans le secteur.

Les religieux français enlevés sont Agnès Bordeau, née en Mayenne, religieuse de la congrégation de la Pommeraye dans les Mauges et le prêtre Michel Briand, né en Ille et Vilaine et rattaché au centre missionnaire Saint Jacques à Guiclan (Finistère).

Le curé qui était installé à Haïti ce dimanche où les religieux se rendaient, Jean Anel Joseph, appartiennent à cet institut. Michel Briand est en Haïti depuis 1985 et a déjà survécu à une attaque à main armée en aout 2015 dans la capitale.

Un pasteur protestant enlevé en direct

Le 1er avril dernier un pasteur protestant et trois paroissiens qui assuraient le culte, retransmis en direct, ont été enlevés dans l’église adventiste de Galaad, commune de Carrefour, en pleine messe par des ravisseurs lourdement armés. Une rançon a été demandée.

L’on ignore s’il y a un lien entre les deux affaires.