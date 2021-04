Carcassonne : six ans de travaux pour l’église des Carmes

Construite en 1297 avec le couvent des Carmes en style gothique méridional, vendue comme bien national en 1791, rachetée par les Carmes en 1850 et restaurée, fermée au culte avec l’expulsion des Carmes en 1880, rouverte au culte le 27 juin 1909 et rachetée par la paroisse Saint-Vincent en 1925, l’église des Carmes, qui appartient au diocèse de Carcassonne, a besoin de lourds travaux.

Après de premiers appels aux dons depuis 2016 pour une première tranche de travaux de consolidation des maçonneries et du toit – l’étanchéité n’était plus assurée, la structure des contreforts atteinte, l’église menaçait de s’effondrer sur les bâtiments voisins, une seconde phase de travaux commence avec la rénovation de la façade.

Cinq phases de travaux sont prévues jusqu’en 2025; le diocèse a payé un tiers des travaux (1 million d’euros) et espère l’aide des mécènes et des fidèles pour le reste. Très connue, cette église accueille 200.000 visiteurs par an et est un monument remarquable de l’art gothique religieux méridional.