Saint-Jouin Bruneval (76) : l’ancienne colonie de vacances du Clos des Fées sauvée de la ruine

Le Clos des Fées, un manois 1900 construit de 1902 à 1914 par Louis Besnard, puis transformé par les religieuses de la Providence en colonie de vacances pour jeunes filles des années 1930 à 1978, va renaître. En partie détruit par un incendie en 1990 ce manoir situé au cœur du village de Saint-Jouin Bruneval se ruine.

Acheté par la municipalité avec le soutien de l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour 410.000 € le manoir va accueillir 35 logements et des commerces, ainsi que des activités médicales. Les façades seront conservées et restaurées, et l’intérieur – où planchers et plafonds s’effondrent – remodelé et modernisé.

Dans les années 1900 ce manoir accueillait des fêtes mondaines, et même Sarah Berhanrdt, portée nue sur un plateau de roses. Puis le lieu est repris par la congrégation de la Providence qui vit en autarcie sur les terres, mais dont les religieuses servent aussi de gardes-malades pour le village. La congrégation s’en va en 1978, et des projets de restauration n’aboutissent pas, le lieu finissant par être pillé et ruiné.

