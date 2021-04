Vernas (38) : la mairie restaure l’ancienne église Saint-Martin

Construite en 1840-44 sur un terrain qui appartient à Eugène Dauphin de Verna, et désaffectée en 1946, la seconde église Saint-Martin de Vernas, en Isère, est actuellement à l’état de ruine romantique, le toit de l’église s’étant effondré en 1965 et celui de la tour en 1990. La commune a racheté l’ancienne église à la famille de Verna pour l’euro symbolique et décidé d’engager un chantier de restauration de ce bâtiment.

Le projet est porté par l’association ANREV (association nouvelle de restauration de l’église de Vernas, mairie de Vernas, 38 Grande rue, anrev.vernas[@]gmail.com ) et commencera par la sécurisation du site, puis la consolidation des façades. Il est ensuite prévu de refaire la charpente en chêne, puis la couverture en lauzes. Ce projet sera un chantier école, pour transmettre les savoir-faire.

Source : la Gazette du Patrimoine