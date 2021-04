Le père Emmanuel Petit nommé à la tête de l’Institut catholique de Paris

Le père Emmanuel Petit, docteur en droit canonique, président de la Faculté Notre-Dame, est nommé recteur de l’Institut catholique de Paris à compter du 1er septembre, suite au départ de Mgr Philippe Bordeyne propulsé à la présidence de l’Institut pontifical théologique Jean-Paul-II pour les sciences du mariage et de la famille.

Né en 1973, ordonné en 2002, passé par Sciences-Po Paris, titulaire d’un doctorat en droit canonique de l’université pontificale Grégorienne de Rome, le père Petit connaît l’ICP où il a obtenu une licence canonique en 2003 et qu’il y enseigne le droit matrimonial depuis 2011, après avoir été aumônier du lycée Montaigne.

En parallèle de ces fonctions enseignantes à la Faculté Notre-Dame, il est canoniste pour l’officialité de Paris et membre du conseil du séminaire de la capitale.

Selon le communiqué de l’ICP :

Elu pour un mandat de 5 ans, Emmanuel Petit aura pour mission de poursuivre la transformation de l’ICP et le déploiement de son plan stratégique Universitas 2025. […]

Emmanuel Petit prendra la direction de l’ICP à une étape particulièrement stimulante de son histoire. La création de la Chaire ICP-ESSEC Entreprises et Bien Commun, l’ouverture de la Maison de la Recherche et d’un nouveau campus à Reims font des prochains mois une période riche en projets et nouvelles dynamiques. L’accompagnement renforcé des étudiants, notamment des néo- bacheliers, depuis le début de la crise sanitaire ainsi que le lancement de nouveaux masters à la rentrée, participent à l’attractivité de l’Institut Catholique de Paris qui accueille autour de 10 000 étudiants chaque année.