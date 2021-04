Une nouvelle paroisse personnelle pour la Fraternité Saint-Pierre aux Etats-Unis

Le diocèse de Little Rock (Etats-Unis, Arkansas) a érigé une nouvelle paroisse personnelle, la paroisse Notre-Dame des Douleurs, à Springdale confiée à la Fraternité Saint-Pierre. L’abbé Jossua Passo, FSSP, a été nommé curé de cette paroisse à la fin du mois de Mars.

Le site du District nord américain de la Fraternité Saint-Pierre revient sur la reconnaissance de cette nouvelle paroisse.

Comment la communauté s’est-elle organisée la première fois ?

La fondation de la paroisse Notre-Dame des Douleurs remonte à 1998. Un groupe de dix familles qui faisait l’école à la maison, a invité l’abbé James Jackson, FSSP (auteur du livre Nothing Superfluous) pour faire une conférence. Après celle-ci, ces familles ont roulé deux heures pour aller à Tulsa (Oklahoma) pour assiter à la messe latine la plus proche de la région. En 2004, ils ont fondé une délégation d’Una Voce au nord-ouest de l’Arkansas et ont commencé à travailler avec le diocèse de Little Rock pour établir une messe latine dans la région.

Comment la communauté s’est-elle établie? Quand la Fraternité s’y est-elle impliquée?

Le dimanche des Rameaux en 2010, Mgr Taylor a accordé la permission à l’abbé Greg Hart de célébrer la messe dans la forme extraordinaire à la paroisse Saint-Joseph de Tontitown (Arkansas). Cela a continué jusqu’à la maladie et le décès d’abbé Hart en novembre 2017. Au début de l’année suivante, Mgr Taylor a invité la Fraternité à reprendre la communauté. L’abbé William Define et l’abbé Earl Eggleston desservait cette apostolat depuis la paroisse du Précieux Sang de Tulsa jusqu’en juillet 2020. À ce moment-là, l’abbé Paul McCambridge de St Jean-Baptist à Cabot (Arkansas) a été nommé administrateur., et l’abbé Joshua Passo comme administrateur adjoint jusqu’à son installation en tant que premier pasteur à la fête de Saint Joseph, le 19 mars 2021.

Quelles étapes vous ont conduit à devenir une paroisse à part entière ?

La communauté a commencé à s’organiser sérieusement après une visite de l’abbé Gerard Saguto en 2018. Des conseils financiers et paroissiaux ont été formés. Une campagne de dons a été organisée en 2019 et à nouveau en 2020. La communauté a utilisé les médias sociaux pour diffuser des informations et susciter l’intérêt. Après une visite de l’abbé Daniel Geddes en février 2020, la communauté a travaillé avec le diocèse pour acheter une ancienne propriété luthérienne à Springdale. L’église et le presbytère ont été largement rénovés. L’évêque Taylor a érigé Notre-Dame des Douleurs en paroisse personnelle lors de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, le 12 décembre 2020.