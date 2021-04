Meylan (38) : le tribunal administratif valide le permis de la nouvelle église de la FSSPX

Initié depuis plusieurs années, le dossier de la construction d’une nouvelle église de la FSSPX dans le parc de son école Saint-Pierre Julien Eymard à Meylan, près de Grenoble, bute face à des oppositions politiques et judiciaires. Le tribunal administratif de Grenoble vient de valider le permis de construire de l’église de 299 places, mais les opposants de l’association – de gauche – MeyDIA (Meylan Démocratie Information Action) devraient fait appel.

Sur France Bleu, le maire de Meylan Philippe Cardin, élu en 2020 à la tête d’une coalition « pastèque », rouge dedans, vert dehors, tente de se faire le shérif de sa commune et dit tout le mal qu’il pense d’une nouvelle église de la FSSPX : « Ces personnes prônent des valeurs contraires à notre République. Elles sont proches du mouvement d’extrême-droite Civitas. En avril 2018, elles avaient organisé une conférence dont le titre était : _”Les droits de l’Homme. Pourquoi et comment les combattre? ». Il a aussi appelé l’Etat à réagir en se fondant sur le projet de loi séparatisme, que l’édile de Meylan aimerait voir rétroactif.

Néanmoins le prédécesseur de cet élu et son adjoint à l’urbanisme étaient un peu plus au fait des libertés publiques – dont la liberté de culte, fondamentale selon le Conseil d’Etat, puisqu’ils avaient signé le permis de construire courant 2017. Le recours – qui n’était pas suspensif – avait été déposé en juin 2018. Et ils étaient certainement plus au fait des notions élémentaires du droit – par exemple du principe juridique général de non-rétroactivité de la loi, fondement du droit civil et pénal français.

Comme l’indiquent les statuts de l’association MeyDIA, fondée en 1989, elle « fonde ses actions sur les valeurs de solidarité, de citoyenneté et d’ouverture au monde, prenant en compte le pluralisme de gauche de ses adhérents » et « se veut un lieu de débat et de réflexion politique ouvert à tous les gens de gauche ». Ce qui a le mérite d’être clair.