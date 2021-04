Université d’été de Renaissance Catholique en août 2021 en Normandie

Renaissance Catholique vous convie à sa 30è Université d’été au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon (Orne) du 26 au 29 août 2021 avec la participation confirmée de Philippe de Villiers, l’abbé Guillaume de Tanouarn, Jean-Yves le Gallou, Fabien Bouglé, Martin Peltier, Guilhem Golfin, Yann de Cacqueray et Victoire De Jaeghere.

Après le temps des religions transcendantes semble venu celui des religions séculières : nazisme, communisme, écologisme puis maintenant hygiénisme.

Comme le catholicisme en son temps les discours écologistes et hygiénistes ont vocation à structurer l’organisation de la société et à codifier les moindres détails de la vie quotidienne. La pandémie du coronavirus a été l’occasion pour l’Etat de distinguer, par décret, les besoins essentiels de l’homme de ceux qui ne l’étaient pas. Intrusion inouïe dans les consciences allant jusqu’à l’interdiction du culte public. Ces religions séculières annoncent la fin du monde, l’Apocalypse, la Rédemption après le péché. Elles ont leurs prophètes : Al Gore, Greta Thunberg, Jean-François Delfraissy. Leurs credos et leurs exclusives : hors du confinement point de salut ! Leurs dieux : la nature, la vie nue, avec cependant quelques exceptions comme l’avortement. Leurs litanies : le bon docteur Salomon égrenant chaque soir le nombre de décès de la journée, liés, ou réputés liés, au coronavirus. Son clergé : les journalistes et les experts auto-proclamés ralliés à la pensée unique du sanitairement correct. Le débat est interdit : le Pr Raoult est ostracisé au même titre que les climato-sceptiques.

Une dictature implacable a succédé à un totalitarisme plus sournois.

C’est à la découverte des origines et des principes, mais aussi des modes d’action et des pratiques de ces nouvelles religions que nous vous convions

