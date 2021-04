A boire et à manger parmi les invités de la 5e Conférence internationale sur la santé au Vatican

Le Vatican a annoncé la 5e Conférence internationale sur la santé (6-8 mai 2021) intitulée: «Explorer l’esprit, le corps et l’âme. Comment l’innovation et les nouveaux systèmes de prestation améliorent la santé humaine», sous l’autorité du cardinal Ravasi.

Parmi les orateurs, on trouve Anthony Fauci, ancien conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche (lequel l’a qualifié de “roi des retournements de veste”) les PDG de Moderna (Stéphane Bancel) et Pfizer (Albert Bourla), Chelsea Clinton (fille de Bill et Hillary) fervente militante de l’avortement, le guitariste Joe Perry d’Aerosmith (qui a fondé «Rock Stars of Science» avec pour soutenir la recherche sur le cancer), Deepak Chopra, ancien chef de la secte Méditation transcendantale et maintenant gourou en “médecine quantique”, le directeur américain des NIH, le Dr Francis Collins, l’ancien joueur de football américain Brandon Marshall, le mannequin Cindy Crawford et bien d’autres.