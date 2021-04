Lozère : profanations satanistes dans un hôtel squatté par des zadistes

Squatté depuis début mars par des « zadistes insaisissables », l’hôtel des Cévennes à Saint-Julien des Points a été abandonné par ses locataires indésirables, qui ont tagué, saccagé et dégradé toute la bâtisse. Valeurs Actuelles publie les photos du lieu.

« Les photos publiées par Valeurs Actuelles témoignent en effet d’un véritable saccage. L’ensemble des murs, portes et fenêtres visibles est couvert de tags orduriers. Le message politique, anarchiste comporte également des références au combat contre la transphobie. La religion catholique est également prise pour cible dans des mises en scène satanistes : des statues de Saint-Joseph à l’enfant Jésus, et Sainte-Thérèse ont ainsi été profanées, décapitées et la tête remplacée par des excréments devant des symboles sataniques ».

La bâtisse sera murée pour éviter d’autres squats. Le propriétaire, un vieil homme âgé, souhaite le cèder à la commune en échange d’un soutien pour son installation dans une maison de retraite.

Pour l’heure, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin n’a pas prévu de se déplacer. Peu après des tags le 11 avril sur une salle de prières musulmane à Rennes, il s’était rendu sur place.

Un liseur du Forum Catholique rappelle que le saccage des lieux par les squatteurs issus de l’extrême-gauche était devenu traditionnel pour eux, par exemple dans la maison d’une retraitée à Rennes en 2015 ou un bâtiment administratif de l’Université de Nantes en 2018. Plus récemment lors de l’évacuation de la ZAD du Carnet en Loire-Atlantique, toujours, les squatteurs zadistes avaient laissé derrière eux 500 mètres cubes de déchets, une douloureuse évaluée à 100.000 € pour réparer les routes qu’ils avaient dégradées et avaient mis hors-service une éolienne.