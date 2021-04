Travaux à l’abbaye de Lagrasse

Les Chanoines réguliers de la Mère de Dieu poursuivent leurs travaux de restauration de l’Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse. Ils veulent notamment restaurer le transept sud de l’abbatiale effondrée au XIXè siècle.

En parralèle devrait aboutir dans les prochains mois, prochaines années un projet de fondation d’un autre monastère en France en réponse à la vitalité de la communauté.

Où en sommes-nous des travaux ? L’hôtellerie des messieurs étant achevée, nous travaillons actuellement à la restauration d’une maison au village pour l’accueil des familles. De même, le chantier du clocher touchant à sa fin, il est désormais possible, la Fondation audant, d’envisager la deuxième phase du grand relèvement.

En quoi consiste ce nouveau défi ? Il s’agit de restaurer le bras sud du transept, reliant le clocher à la nef de l’église. Merveille de l’art romain, élevé au XIème siècle, cette partie du transept s’est effondrée au XIXème siècle. Outre sa valeur historique et esthétique offerte aux visiteurs, ce lieu une fois restauré nous permettra d’augmenter notablement ma capacité d’accueillr de l’église abbatiale. Enjeu non négigeable, car nos messes attirant de plus en plus de monde en quête de sens, nous devons ordinairement disposer un écran dans le collatéral, un autre pendant l’été dans le cloître et parfois même un troisième ! Nousespérons poursuivre ainsi le grand relèvement dès cet automne, meê si les mesures sanitaires peuvent en retarder un peu l’exécution.

Pour pouvoir encisager sereinement la première tranche de travaux du bras sud du transept, nous avons besoin de 450 000€.