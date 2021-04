L’ICES invite Tareq Oubrou, imam des Frères musulmans

L’ICES est un institut universitaire reconnu par l’Église catholique et bénéficie de statuts canoniques. Le chancelier de l’ICES est l’évêque de Luçon, Monseigneur François Jacolin.

Le 20 avril, Politeia, association des politistes de l’ICES, organise un dialogue inter religieux avec Mgr Rougé, évêque de Nanterre, le grand rabbin de France, et l’imam de Bordeaux Tareq Obrou.

Tareq Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, aurait, en mai 2018, quitté l’association « Musulmans de France », anciennement UOIF. Il serait menacé par Daesh depuis 2016. Il est toujours salarié d’une mosquée (Bordeaux) contrôlée par les Frères musulmans et est associé au CAPRI (Centre d’Action et de prévention contre la radicalisation des individus) créé par les Frères musulmans et présidé par Marwan al-Bakhour, délégué régional des « Musulmans de France » en Aquitaine.

Tareq Oubrou aurait « un poids incroyable » dans la nomination des aumôniers dans les prisons de Gironde, quasiment tous issus des Frères musulmans. En outre, l’imam de Bordeaux répond toujours aux invitations des conférences de Frères musulmans alors qu’il était censé avoir quitté l’association.

Tareq Oubrou a publié un ouvrage en 2019 où dans certains passages il invoque le fait que « le mensonge peut devenir moral voire obligatoire s’il permet la réconciliation », mais également d’user de la ruse.