Eure : une église complètement détruite dans un incendie

L’église Saint-Aubin de Romilly la Puthenaye a été complètement détruite vers six heures du matin ce samedi 17 avril après que le clocher et la charpente se soient embrasés. Le feu pourrait être parti du moteur des cloches et avoir couvé toute la nuit.

Toute l’église XVIe a été détruite sauf les murs, retable et œuvres d’art comprises. Les pompiers ont réussi à sauver une partie du mobilier de la sacristie, épargnée par le feu. De mémoire de pompier, le dernier incendie aussi grave dans une église du département remonte à 1974.

La Fondation du Patrimoine a lancé un appel aux dons pour reconstruire l’église, de style normand très pur. Le département a débloqué 100.000 euros pour les travaux de sécurisation et de sauvetage les plus imminents.

En 2019 des tombes avaient été dégradées près de cette église, le maire avait alors porté plainte.