Dans la lettre aux Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité Saint-Pierre (n°106, Mars 2021), l’abbé Hubert Bizard, FSSP, présente la Confraternité Saint-Pierre, oeuvre de soutien du ministère des prêtres de la Fraternité-Saint-Pierre par la prière.

Beaucoup parmi vous, lecteurs de cette Lettre aux Amis de la Fraternité Saint-Pierre, connaissent ou fréquentent les chapelles ou églises qui nous ont été confiées. Certains ont peutêtre même suivi une des nombreuses retraites prêchées par l’un ou l’autre de nos prêtres ; d’autres ont pu scolariser dans une de nos écoles un ou plusieurs de leurs enfants, les inscrire au catéchisme dans une de nos maisons, ou leur faire profiter l’été des colonies, camps ou routes organisés par nos séminaristes. Et pourtant, si vous êtes ainsi nombreux à connaître et à tirer bénéfice de la « Fraternité » par l’un ou l’autre de ses apostolats, un certain nombre d’entre vous ne sait toujours pas qu’il existe à côté d’elle et sous son ombre, plus discrète et plus humble, une petite « Confraternité Saint-Pierre » qui s’adresse pourtant particulièrement à vous et qui est certainement responsable pour une part des fruits apostoliques de la Fraternité Saint-Pierre.

Cette Confraternité fut fondée le 22 février 2007 en réponse à une demande répétée de nombreux fidèles qui, sur le modèle des tiers-ordres existant dans l’Église pour les grands ordres religieux, souhaitaient pouvoir se lier, à travers une structure plus ou moins équivalente, à la Fraternité Saint-Pierre. Il s’agissait pour eux tout d’abord de trouver un moyen de pouvoir concourir spirituellement au travail apostolique de nos prêtres : nous soutenir par la prière.

Il fut donc décidé, à la suite du Chapitre Général de 2006, de répondre à ce vœu et de procéder à la création d’une communauté spirituelle – la Confraternité Saint-Pierre – dont la règle, voulue délibérément très simple et peu contraignante, permettrait cependant réellement à tous ceux le désirant de nous soutenir par un engagement spirituel concret ; et en retour de bénéficier également de la prière particulière des membres prêtres et séminaristes de la Fraternité.

Concrètement, chaque membre s’engage (sans obligation sous peine de péché) à :

• dire quotidiennement une dizaine de son chapelet pour la sanctification de nos prêtres et nos vocations sacerdotales

• réciter la « Prière de la Confraternité »

• faire célébrer une messe par an à ces mêmes intentions.

En retour, dans chaque région linguistique de la Confraternité à laquelle est attaché un aumônier, une messe est offerte chaque mois à l’intention des membres de cette région. Chaque année également tous nos prêtres (plus de 300 à ce jour) célèbrent une messe de Requiem pour les défunts de la Fraternité et de la Confraternité.

Le Saint-Siège a accepté, et c’est une grâce insigne pour nous, d’accorder à chaque nouveau membre une indulgence plénière (moyennant les conditions habituelles pour l’obtenir) le jour de sa réception dans la Confraternité ; et une autre, pour tous, chaque 22 février, fête de la Chaire de saint Pierre et jour anniversaire de la fondation de la Confraternité.

L’aumônerie se divise en un aumônier général, l’abbé Armand de Malleray, et six aumôniers « régionaux » ayant chacun charge d’une partie des membres de la Confraternité selon leurs origines linguistiques.

Plus de sept mille fidèles aujourd’hui ont accepté de faire partie de notre petite Confraternité et ainsi, discrètement mais efficacement, nous soutiennent quotidiennement par leurs prières fidèles. Ils appartiennent à la famille élargie de la Fraternité Saint-Pierre.

Confiants dans l’efficacité de la prière et conscients de notre faiblesse, nous leur sommes extrêmement reconnaissants, voyant en eux une véritable « armée de l’ombre » nous apportant par cette vague incessante de dizaines de chapelets et de messes un soutien spirituel dont nous ne découvrirons pleinement les effets qu’au Ciel.

Alors pour conclure, si vous ne savez pas comment nous encourager, ou si vous souhaitez que la Fraternité Saint-Pierre contribue davantage à faire rayonner cette liturgie traditionnelle que vous aimez, et si surtout vous désirez nous aider dans la grande et belle œuvre du salut des âmes : rejoignez-nous !

Vous avez besoin des prêtres ; mais n’oubliez pas également que ces mêmes prêtres, capables du meilleur comme du pire (je parle au moins pour moi), ont aussi besoin de vous. Ensemble, nous serons plus forts.

Abbé Hubert Bizard

Aumônier francophone de la Confraternité