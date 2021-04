Californie : les jauges anti-Covid levées dans les lieux de culte

Suite à une nouvelle décision de la Cour Suprême des Etats-Unis sur le caractère illégal des jauges limitant l’assistance aux réunions de prière à domicile, les autorités sanitaires de Californie ont levé avec effet immédiat les jauges limitant l’assistance aux cultes. Ces dernières restent cependant “recommandées“.

La Cour Suprême des Etats-Unis était déjà intervenue en février dernier, déclarant contraire à la Constitution des Etats-Unis l’interdiction des cultes, sous prétexte de lutter contre le coronavirus. Mais elle avait maintenu au passage des jauges en fonction de l’assistance et l’interdiction de chanter.

Le 9 avril une nouvelle décision de la Cour Suprême, suite à un recours de résidents du comté de Santa Clara qui organisaient chez eux des réunions de prière biblique, la Cour Suprême a indiqué que la jauge ne s’appliquait pas aux réunions de prière à domicile. La Cour Suprême ajoutait dans sa décision que “la Californie traite certaines activités laïques plus favorablement que les exercices religieux à la maison, puisqu’elle autorise l’activité des salons de coiffure, des magasins de vente en détail, les soins personnels, les cinémas, les suites privées lors d’évènements sportifs et de concerts, et les restaurants.

La Californie a indiqué qu’elle réautorisait aussi à partir du 15 avril les rassemblements en salle, y compris matchs sportifs et concerts, du fait de l’amélioration sensible de la situation épidémique.

Le 15 mars dernier, c’est le Minnesota qui a mis fin à la jauge maximum dans les lieux de culte de l’Etat, officiellement du fait du progrès de la vaccination, mais aussi car la jauge faisait l’objet de plusieurs recours judiciaires dont celui de la Thomas More Society.

Source : Cour Suprême des Etats-Unis