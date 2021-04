Sherbrooke (Québec) : quatre églises fermées dans l’archidiocèse en 1 an

Depuis le début de la pandémie, l’archidiocèse de Sherbrooke a déjà fermé et vendu trois églises. La quatrième à fermer, après une ultime messe le 30 mai prochain, est l’église Sainte-Famille de Sherbrooke, qui datait de 1965.

A l’appui de sa décision, la paroisse invoque le fait qu’il y ait 300.000 dollars canadiens de travaux urgents, dont 200.000 pour une toiture qui fuit dans la sacristie. Plus généralement, les paroisses catholiques québecoises perdent 3 à 4% de fidèles par an, mais la pandémie a accéléré le mouvement, d’autant que les capacités sont toujours réduites dans les paroisses, et que les cultes publics ont été suspendus longtemps. La jauge, déjà faible, a encore été revue à la baisse dans le Québec début avril 2021 et fixée à 25 fidèles.

La Tribune rappelle que trois autres églises ont été fermées et sont à vendre : “l’église Saint-Jean l’évangéliste de Coaticook, Notre-Dame-de-la-Paix de Johnville et Saint-Clément de Bishopton“.

Il pourrait y en avoir d’autres, car à la réduction des finances s’ajoute le vieillissement des fidèles : “la fragilité n’est cependant pas toujours sur le plan des finances. Il y a aussi un problème sur le plan des ressources humaines. À certains endroits, la fabrique des paroisses a encore de l’argent, mais le vieillissement de la communauté fait en sorte qu’il n’y a plus grand monde à l’église “, explique à La Tribune Anne-Marie Laffage, responsable du soutien aux ressources pastorales dans l’archidiocèse de Sherbrooke.

“Au cours des derniers mois, les services diocésains ont mené une consultation à travers la région pour connaître l’état de santé des paroisses tant sur le plan financier, des services pastoraux, des ressources humaines que de l’état des églises“, indique la Tribune, qui précise qu’un “plan d’action” a été préparé par les services diocésains pour limiter les coûts.