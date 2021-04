Les bénédictines du Barroux rendent hommages à Mère Marie-Scholastique

Dans la dernière lettre des bénédictines du Barroux, La font de Pertus (n°117, Mars 2021), les soeurs rendent un hommage appuyé à Mère Marie-Scholastique qui a été rappelée à Dieu en janvier dernier. Mère Marie-Scholastique a été la dernière prieure des bénédictines du Saint-Sacrement de Caen (pendant plus de 25 ans).

En 1979, Mère Elisabeth de la Trinité, fondatrice des bénédictines du Barroux, a quitté le monastère des bénédictines du Saint-Sacrement de Caen en ‘catimini’ pour rejoindre Dom Gérard, qui la guida ensuite dans le projet de fondation. Mère Marie-Scholastique, bénédictines de ce même monastère de Caen, est nommé prieure administratrice en 1985 alors même envisageait de se retirer comme ermite. La communauté des bénédictines du Saint-Sacrement est tiraillée (comme beaucoup de communautés dans les années 70) depuis quelques années déjà par des départs, par la baisse du nombre de sœurs due au vieillissement de la communauté.

Avec la reconnaissance canonique des soeurs de Notre-Dame de l’Annonciation en prieuré autonome en 1989 puis en abbaye quelques temps après, Mère Elisabeth de la Trinité devient la première abbesse de l’abbaye Notre-Dame de l’Annonciation. Elle renoue des contacts avec ses soeurs de Caen et leur formule une demande de pardon.

En 2001, Mère Marie-Scholastique se rend même à la bénédiction abbatiale de la deuxième abbesse de l’abbaye Notre-Dame de l’Annonciation, Mère Placide. Elle y trouve une communauté zélée et dynamique. A partir de 2008, elle commence même à envisager de s’y retirer, mais sans se dérober à sa charge de la communauté des bénédictines du Saint-Sacrement. En 2013, le Saint-Siège ferme la communauté caennaise qui ne compte plus que trois bénédictines. Quelques mois plus tard malgré l’âge (85 ans) et 57 ans de vie religieuse, elle rejoint l’abbaye Notre-Dame de l’Annonciation.

Dans cet opuscule d’une trentaine de pages, les soeurs du Barroux racontent l’histoire et le parcours de Mère Marie-Scholastique, qui est aussi une page de l’histoire des bénédictines des soixante dernières années.

Abbaye Notre-Dame de l’Annonciation (Le Barroux)