Chartres 2021: on peut encore s’inscrire !

L’édition 2021 se déroulera sous la forme de pèlerinages locaux, que ce soit en province ou en Île-de-France (la seule région où l’on marchera vers Chartres). Pour des raisons que l’on connaît, le pèlerinage a dû être démultiplié, élargissant sous un format officiel les initiatives locales de l’année dernière. Cette fois-ci, les marches ne seront donc plus à l’initiative de simples particuliers, mais elles seront organisées par Notre-Dame de Chrétienté dans des conditions adaptées aux circonstances actuelles les 22, 23 et 24 mai 2021. On espère qu’il sera possible de marcher lors du triduum de Pentecôte 2021. En tout cas, tout est prêt dans l’attente de l’assouplissement des restrictions gouvernementales. L’interdiction d’aller à plus de dix kilomètres de chez soi sauf motifs impérieux serait levée le 2 mai prochain.

On peut donc s’inscrire en ligne sur ce lien. L’inscription coûte 9 euros et permettra de recevoir le livret, l’autocollant et l’image du pèlerinage 2021. Il est précisé que l’acheminement du livret avant la Pentecôte n’est pas garanti pour les inscriptions effectuées à partir du 6 mai à 12h. Bref, n’attendez plus !

Le message de la Direction des pèlerins de Notre-Dame de Chrétienté (courriel):

Chers amis pèlerins,

Depuis un an, notre pèlerinage est mis – temporellement – à rude épreuve. Et pourtant, pourtant, n’en avons-nous pas saisi en 2020 quelques grâces issues de ce qui touche l’intemporel de ce pèlerinage, son caractère traditionnel, chrétien et missionnaire ? Dans les fruits les plus évidents, nous avions vu une grande joie et une grande paix émaner de ces trois jours de « pèlerinage », paix et joie répandues à travers la France et le monde à l’image de la forme donnée à l’œuvre de Notre-Dame de Chrétienté. La joie était celle de la venue préparée du Saint-Esprit, du maintien du pélé malgré tout, de la vision de notre grande unité et du soutien des autres pèlerins dans les combats que nous menons. La paix était celle de l’ordre retrouvé : Dieu premier servi !

Cette année, nous renouvelons l’expérience des pèlerinages locaux pour l’ensemble des chapitres de France et de l’Etranger, avec de multiples formes possibles, à l’initiative des chefs de chapitre et chefs de régions.

2020 a montré de multiples visages du pèlerinage : télédiffusions (en particulier des messes et homélies du pèlerinage), actions locales et pélé-relais. Les photos témoignent du caractère missionnaire de notre œuvre, par le drapeau de Notre-Dame de Chrétienté, avec Notre-Dame, les fleurs de lys et le Sacré-Cœur. Les initiatives locales ont quant à elles pris racine dans la bonne terre de notre chrétienté et l’alternance des méditations et des cérémonies a porté aux pèlerins la nourriture fortiter et suaviter de la tradition. La générosité, l’ingéniosité et la charité que les cadres ont déployées pour la réalisation du 38ème pèlerinage de Chartres – et ce nom n’était pas usurpé ! – se sont embrasées par la grâce du Saint Esprit en une oriflamme mondiale de Pentecôte, allumant dans tous les cœurs un nouveau foyer de forces spirituelles pour l’année à venir – comme tous les ans, … peut-être plus que tous les ans par le sacrifice de Pentecôte offert !

C’est grâce à vous que tout cela est rendu possible : vous, c’est-à-dire tous les bénévoles, dont vous faites peut-être partie, qui donnez chaque année de votre temps dans la joie pour que demain règne la chrétienté. C’est un immense cadeau de la Providence… Sans vous, sans votre fidélité, votre investissement et votre enthousiasme, nous ne serions rien. Nous profitons de cette période d’attente pour tous pour répondre à une question récurrente « comment pourrions-nous vous aider ? » : en proposant vos services de bénévole, il y a des besoins pour tous les talents ! ([email protected]) mais aussi en soutenant financièrement nos projets. Nous fixons les tarifs d’inscription du pèlerinage au plus serré du coût qu’il représente – et actuellement les tarifs ne rémunèrent que le livret du pèlerinage, ce qui nous laisse peu de trésorerie pour l’ensemble de nos actions. Pourtant, les travaux de secrétariat, de formation, de rediffusion en ligne continuent… Nos chefs de chapitre ont besoin de formation tout comme nos pèlerins : nous sommes conscients de leur jeunesse et de notre devoir de nous adapter à leurs canaux de réception : nous travaillons donc tout particulièrement à leur formation. Enfin, dans un an, Notre-Dame de Chrétienté aura 40 ans : nous voulons que cet anniversaire soit l’occasion pour tous de nous rappeler notre histoire pour mieux poursuivre l’avenir.

(…)

Nous continuons de solliciter pour cela votre bienveillance. Les dons offerts au pèlerinage sont défiscalisables sous le régime des dons aux œuvres. Grâce à votre aide et à celle de la Sainte Providence, nous avons déjà beaucoup reçu ; cela nous aide à honorer cette aide et persévérer dans notre fidélité au travail pour l’avenir de la chrétienté.

Soyez assurés chers amis pèlerins de notre profonde gratitude et de notre prière.

La Direction des pèlerins