Haute-Marne. Décès d’un prêtre ouvrier membre du Parti Socialiste, l’évêque de Langres présent à ses funérailles

La presse locale nous apprend le décès du père Jean Vampouille, prêtre-ouvrier de la Mission de France, à 93 ans ; il était né le 21 février 1929 à Avion (59). L’évêque de Langres Mgr Joseph de Metz-Noblat présidait à ses funérailles, avant que son corps ne soit incinéré – une pratique contre laquelle l’Eglise s’est élevée par le passé, mais qu’elle accepte désormais, « lorsqu’il n’existe pas de motivations contraires à la doctrine chrétienne ».

L’avis de décès indique que « l’urne contenant les cendres de Jean sera scellée sur la tombe de sa maman, mercredi 21 avril, à 18 h, au cimetière de Louvemont ».

On apprend par ailleurs de son nécrologue sur le site des prêtres ouvriers que ce prêtre « rejoin[t] le séminaire de la Mission de France en octobre 1956 à Pontigny où il est ordonné le 14 mars 1959. Envoyé en équipe à Vénissieux jusqu’en 1962, il travaille comme marchand de charbon puis ouvrier dans une entreprise de transport. De 1962 à 1972, il est ouvrier du bâtiment et en équipe à Marnaval -Saint Dizier (52). Après un an à Dracy (71), il revient à nouveau en équipe à Saint-Dizier jusqu’en 1977. Il s’installe ensuite, sans équipe et définitivement, en Haute-Marne à Louvemont. Il exerce différents métiers dans l’hôtellerie, la restauration ou comme collaborateur du député en étant engagé au parti socialiste. En retraite en 1990, il reste à Louvemont. Il continue de nombreux engagements associatifs, comme administrateur d’une importante association de sans-logis ou de la Banque alimentaire Champagne-Meuse ».

Selon la presse locale, il avait aussi été président de la Ligue départementale des droits de l’Homme et candidat aux cantonales en 1985.

Le père Jean Vampouille avait aussi été en pointe dans la défense de Mgr Gaillot une fois qu’il a été débarqué de son évêché d’Evreux en 1995 ; il avait gardé des contacts suivis avec un de ses ex-collègues en 1964 à Saint-Dizier, le père Jean-Marie Vermelin, qui avait suivi en 1985 à Evreux l’ancien vicaire général du diocèse de Langres, un certain Jacques Gaillot. Le père Jean-Marie Vermelin est décédé en mars 2019 à Evreux.