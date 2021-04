Quand les diocèses de Bordeaux et d’Auch finançaient les mosquées

La révélation par les musulmans de Tours d’un don du diocèse pour leur mosquée et les explications laborieuses du diocèse, qui s’est d’ailleurs bien gardé d’expliquer à ses fidèles ce qu’il faisait du denier du culte, ne sont pourtant pas une première. Par le passé les diocèses de Bordeaux, et surtout Auch, ont déjà financés les mosquées.

Le 13 octobre 2015, Famille Chrétienne indiquait que le diocèse d’Auch a donné 5000 € pour la reconstruction de la mosquée d’Auch détruite par un incendie le 22 août précédent. « La charité ne connaît pas de frontière », écrivait alors MgrMaurice Gardès, évêque d’Auch, en annonçant ce geste financier dans son dernier bulletin diocésain. « Ce don est une manière de montrer notre solidarité envers la communauté musulmane, que nous côtoyons, mais aussi de condamner fermement cet acte criminel ».

Bien que le diocèse ait pris la peine d’annoncer ce don dans son bulletin et l’assortir d’un don de 12.000 € à l’Oeuvre d’Orient, cette initiative a suscité une légitime incompréhension, d’autant que le diocèse d’Auch n’est pas si riche que cela. Et avait provoqué une baisse du denier du culte.

En mai 2020, le diocèse de Bordeaux allait plus loin – le délégué aux relations avec les musulmans, Daniel Ambry, demandait aux catholiques de verser à la caisse commune des mosquées de l’agglomération bordelaise, sous prétexte de les aider à distribuer des colis alimentaires aux étudiants étrangers musulmans et… aux clandestins.