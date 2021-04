Reynald Sécher : offre spéciale pour 20 BD sur l’Histoire de France

Le maquis de restrictions par lesquelles l’Etat français entend lutter – sans grands résultats – contre le coronavirus entraîne l’annulation ou le report de la totalité des salons et des conférences. Aussi l’historien et auteur de BD sur l’histoire de France et la vie des saints Reynald Sécher se reporte sur la vente par correspondance, et prolonge son offre à prix réduit.

Celle-ci inclut 20 bandes dessinées sur l’Histoire de France, soit l’Histoire de France, tomes 1 à 7 : des origines à 1468, 8 BD “Grands personnages” : Sainte Geneviève, Charlemagne, François Ier, Henri IV, Louis XIV, Bonaparte, Napoléon Ier, Napoléon III, 5 BD “Grands évènements” : Vendée, Chouannerie, Verdun, Seconde Guerre mondiale tome 1 et 2.

Pack Collection sur les éditions Reynald Sécher