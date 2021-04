Une messe en forme extraordinaire au sud de Villefranche-sur-Saône

Le site Ad Majorem Dei Gloriam (qui répertorie les messes en application du Motu Proprio Summorum Pointifcum en France) indique qu’une messe dans la forme extraordinaire du rite romain est désormais célébrée un dimanche par mois à l’église de Chasselay (au sud de Villefranche-sur(Saone)

6. CHASSELAY – 69380 – Eglise Saint-Martin – 16 km au sud de Villefranche-sur-Saône

SP – depuis 01/2021

Messes : un dimanche par mois 10h30

Célébrants : Abbé Przemyslaw Prezel (diocèse)

Renseignements : 04 78 47 60 24 (Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul en Val d’Azergues) – Site : https://www.neufclocherslyon.fr/

! Prochaines messes : 25 avril

Le curé de la paroisse, abbé Prezel, indiquait sur sa feuille paroissiale en janvier dernier : “Dans le but de faire redécouvrir la richesse de la liturgie, ce dimanche à Chazay, sera célébrée la messe selon le rite Saint Pie V, qui fut habituel et forma des générations entières de chrétiens depuis le XVIème siècle. Ses gestes et ses orientations corporelles sont entièrement axés sur la vénération de la Gloire de Dieu, au plus haut des cieux.”