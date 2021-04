Travexin (Vosges) : l’évêché voulait vendre la chapelle pour qu’elle soit abattue, un particulier la sauve

L’ancienne commune et paroisse de Travexin a été rattachée à Cornimont en 1831. Stéphanie Maurice, fille d’une des familles de tisserands vosgiens qui ont développé des filatures dans la région à la fin du XIXe siècle, finance la construction d’une église dédiée au Sacré Coeur, construite entre le 14 juin 1901 et le 6 janvier 1902.

Située à 5 kilomètres de la frontière allemande, la chapelle a un orgue de 1925 et une statuaire intéressante – côté allemand, des figures souffrantes. Côté français, un Saint-Michel avec un grand sourire.

Désacralisée, cette église devait être détruite, mais le chef d’entreprise du BTP Gérard Andréoli s’en est porté acquéreur, obtenant qu’elle lui soit cédée en l’état avec ses statues. Après des travaux d’urgence, il l’a rouvert en septembre 2011 pour les journées du Patrimoine et en a fait un lieu culturel, inauguré en grande pompe le 22 juin 2012.

« J’apprends [à la mi 2010] que la chapelle est à vendre. L’évêché avait chargé un agent immobilier de la négociation », explique-t-il dans l’Est Républicain (17.6.2012). « Un client est prêt à l’acheter pour la vider de ses objets liturgiques, la démolir, récupérer la pierre et vendre le terrain. Aussi contrarié par cette perspective que l’est Idéfix devant Obélix abattant un chêne, il contacte l’agence immobilière, visite l’édifice qu’il ne connaissait pas. Il signe le compromis sur place. Sans le premier sou. ”Je voulais être sûr de bloquer l’affaire. L’évêché avait déjà vendu l’orgue”. Il le rachète et conclut en accord selon lequel l’édifice devait être cédé en l’état, avec son contenu”. En contrepartie le nouveau propriétaire garantit que les cloches sonneront toujours les heures et qu’il sera célébré quelques cérémonies par an ».

Le nouvel acquéreur s’y est marié le 22 octobre 2011, mais y organise aussi des concerts, des expositions d’art et des vernissages. Des travaux de restauration y ont aussi été menés avec les revenus dégagés par les activités et les locations, et une association des amis de la chapelle de Travexin, fondée. Gérard Andréoli a aussi injecté 130.000 € pour déménager une cuisine professionnelle depuis une école mosellane et l’installer, ainsi qu’une salle de réunion dans une annexe.

Source : l’Est Républicain