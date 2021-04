Compiègne : l’église anglicane à vendre

L’ancienne église anglicane de Compiègne, une église néogothique flanquée d’un haut clocher à flèche, est à vendre. Occupée actuellement par l’église évangélique Baptiste de la vallée de l’Oise, l’église est à vendre 575.000 €.

Elle est dédiée à Saint-André, patron de l’Ecosse, car elle avait été payée par une riche écossaise, Maria Jane Bowes Lyon, parente de la reine Victoria, qui se rendait à la cour impériale de Napoléon III pendant ses séjours au château. La première pierre fut posée le 7 mai 1867 et l’église fut inaugurée le 6 mai 1868. Endommagée par l’aviation allemande en août 1918, elle a été restaurée en 1927, puis en 1977 par les baptistes qui s’y réunissent depuis 1954 et la rachètent en 1989 et la restaurent à nouveau en 2013-14.

Le pasteur Nicolas Farelly explique que sa communauté « a besoin d’un lieu plus grand », ce qui tranche avec les raisons habituelles qui poussent certaines communautés ou paroisses à se séparer d’églises devenues trop grandes et difficiles à chauffer ou à entretenir. C’est l’agence Patrice Besse qui est chargée de la vente, et est submergée de manifestations d’intérêt et de coups de téléphones depuis la publication de l’annonce le 22 février dernier.

Le bien, qui comprend aussi une maison presbytérale à l’arrière, a une surface de 1180 m² et se trouve non loin du château, dans le triangle d’or de Compiègne. Une trentaine de candidats se sont déjà manifestés.

Annonce immobilière